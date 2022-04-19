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Общество

Мобильные телефоны должны пройти идентификацию. Предложение чиновников

Министерство цифрового развития предлагает поправки в законы «Об электрической и почтовой связи» и «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике». Пакет изменений вынесен на общественное обсуждение.

В нем установлен новый вид лицензируемой деятельности в области идентификации, аутентичности международного уникального идентификационного кода, действующих и ввозимых на территорию КР мобильных устройств связи, а также устройств, используемых для передачи данных.

Изначально предполагалось, что любая компания, получив лицензию, будет иметь право заниматься идентификацией.

В ходе изучения международного опыта установлено, что в основном идентификацию практикуют государственные органы самостоятельно либо при поддержке технического оператора. Страны, в которых она была внедрена, смогли защитить рынок государства от контрафактной продукции, а владельцев мобильных устройств от краж гаджетов, а также выступить барьером для ввоза контрабанды сотовых телефонов.

«Цель запуска государственной системы идентификации в Кыргызской Республике не является исключением. Во исполнение норм закона разработан проект постановления кабмина. Предлагается мобильные телефоны зарегистрировать в Государственной системе идентификации устройств связи (ГСИ). При отсутствии регистрации в течение 30 календарных дней с момента первой активности устройству перекрывается доступ к услугам сети оператора мобильной сотовой связи. Стоимость за регистрацию одного телефона — 700 сомов», — поясняют разработчики.

В Министерстве цифрового развития решили внести изменения в закон и отказаться от процесса лицензирования деятельности в области идентификации, но законодательно предусмотреть, что уполномоченный госорган по связи проводит идентификацию и аутентичность международного уникального идентификационного кода действующих и ввозимых на территорию КР устройств, а также устройств, предназначенных для передачи данных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231245/
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