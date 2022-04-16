В КР не выявлено за сутки новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19

На 16 апреля в Кыргызстане за сутки вновь не зарегистрировали лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19, а также летальных исходов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в стране лечение от коронавируса получают 90 человек.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 44 человека, в больницах — 46. Из них пять человек в крайне тяжелом состоянии, 10 — в тяжелом. Состояние 31 больного (или 67,3 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки выздоровели два человека, всего за весь период пандемии коронавируса — 196 тысяч 308.

Всего с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 980 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, умерли 2 тысячи 991 человек.