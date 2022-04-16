14:20
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР не выявлено за сутки новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19

На 16 апреля в Кыргызстане за сутки вновь не зарегистрировали лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19, а также летальных исходов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в стране лечение от коронавируса получают 90 человек.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 44 человека, в больницах — 46. Из них пять человек в крайне тяжелом состоянии, 10 — в тяжелом. Состояние 31 больного (или 67,3 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки выздоровели два человека, всего за весь период пандемии коронавируса — 196 тысяч 308.  

Всего с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 980 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, умерли 2 тысячи 991 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231043/
просмотров: 32
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего...
13:33
С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсудили вакцинацию от кори
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины