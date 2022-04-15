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Общество

Электронная запись. Бишкекчане меняли прописку, чтобы попасть в желаемую школу

Бишкекчане меняли прописку, чтобы попасть в желаемую школу. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила начальник управления образования столичной мэрии Назгуль Лосникова.

Председатель комиссии Жаныбек Асанбеков сообщил, что, по имеющейся у него информации, в школах № 70 и 26 уже нет мест. «Но еще остались дети, которые живут на территории микроучастка. Как так получилось?» — поинтересовался он.

Назгуль Лосникова ответила, что ежегодно при помощи МТУ собираются данные о детях, проживающих на территории микроучастков. На их основании и определяется количество мест в школах.

«У нас была информация, что еще до запуска системы, в ЦОНах были большие очереди, кто-то прописывался у родственников, знакомых, чтобы попасть в желаемую школу. Мы сделали анализ «востребованных» школ, та же № 12, 67. Они дали свои квоты — порядка 180-200 мест. Но сейчас они заполнились только наполовину. Сейчас изучаем, почему № 70 и 26 практически полностью заполнились. Попросили «Инфоком» проверить, когда родители зарегистрировались на участке», — отметила она.

Напомним, в этом году прием детей школьного возраста в первый класс проводится через информационную систему в два этапа. На первом — с 11 апреля до 27 июня — зарегистрироваться могут дети по месту прописки. На втором — с 27 июня до 10 сентября — по фактическому месту проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230939/
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