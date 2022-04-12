В Бишкеке обновят фасады зданий. В мэрии рассказали, какие именно

В Бишкеке обновят фасады зданий. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, по поручению градоначальника Эмилбека Абдыкадырова провели обследование зданий и переговоры со спонсорами по улучшению внешнего облика фасадов.

«В Первомайском акимиате создали рабочую группу для обследования фасадов зданий на центральных улицах. Бишкекглавархитектура подготовила пять эскизов улучшения внешнего облика фасадов зданий, еще четыре находятся в работе», — отметили в мэрии.

Там добавили, что по итогам обследования со 114 объектами провели разъяснительную работу и выбрали пять многоквартирных домов на проспекте Чингиза Айтматова (дома № 58, 22, 34, 24а) и на улице Медерова (дом № 217). Еще три объекта отобрали МТУ: проспект Чуй, 136 (уже начаты работы), проспект Чуй, 162 / проспект Манаса, 20 (работы начнутся с 15 апреля), проспект Манаса, 49 (работы начнутся с 20 апреля).

«По Ленинскому району достигнута договоренность по покраске фасадов домов со спонсором. Работа уже началась по адресам: проспект Манаса, 10 и 26. Также еще один строительный комплекс выразил намерение улучшить облик двух домов по проспекту Манаса, адреса уточняются», — подчеркнули в муниципалитете.

В Октябрьском районе создали комиссию по обследованию зданий. «ГУ «Бишкекглавархитектура предоставило эскизные проекты фасадов 21 здания по улице Байтика Баатыра. Акимиат также провел разъяснительную работу с владельцами хозяйствующих субъектов о необходимости обновления фасадной части зданий по разработанной цветовой схеме», — сообщили в мэрии.

В итоге владельцы хозяйствующих субъектов по улице Байтика Баатыра, 55 и 39 обязались произвести покраску фасадной части зданий. Также достигнута договоренность со строительными компаниями об оказании содействия в улучшении эстетического вида домов, расположенных на улице Байтика Баатыра (дома № 5а, 5б, 19). ГУ «Бишкекглавархитектура» занято разработкой цветовых схем фасадов зданий, расположенных по улице Ахунбаева.

По Свердловскому району спонсором обновлен фасад дома по улице Абдрахманова, 141. Администрация КРСУ имени Бориса Ельцина также займется внешним видом двух корпусов по проспекту Чуй, 42 и 44. Также одна из фирм предоставит 135-500 килограммов краски, а администрация рынка «Таалай-Базар» обновит фасад корпуса по проспекту Чуй, 119.