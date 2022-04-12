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Общество

Кампания «Жашыл мурас». Государство будет контролировать уход за саженцами

Для контроля за посаженными в рамках национальной кампании «Жашыл мурас» зелеными насаждениями создана специальная платформа. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заведующий отделом мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызстана Азамат Темиркулов.

По его словам, все госорганы и органы местного самоуправления должны присылать в департамент лесного хозяйства информацию о посаженных деревьях. Это делается для мониторинга ухода за растениями.

«Наша задача — сделать так, чтобы ни одно дерево не осталось без полива. Каждый госорган или МСУ, посадившие саженцы, должны взять на себя ответственность по уходу за ними. Граждане и частные компании тоже могут отправлять информацию, ее загрузят на платформу. Мы хотим видеть все посаженные деревья, вести мониторинг, чтобы каждый взял ответственность за свой саженец и довел его до состояния полноценного дерева», — заключил Азамат Темиркулов.

Президент Садыр Жапаров запустил национальную кампанию «Жашыл мурас» по всему Кыргызстану в середине марта в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Планируется ежегодно высаживать 5-6 миллионов саженцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230439/
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