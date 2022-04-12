Это дискредитация. Минобороны против инициативы об отмене выплаты пенсий

В Министерстве обороны считают инициативу Социального фонда об отмене выплаты пенсии гражданам и, в частности, военнослужащим, продолжающим работать, нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной по отношению к кыргызстанским военнослужащим. Комментарий размещен на странице ведомства в соцсетях.

Отмечается, что имеет место дискредитация ратного труда.

Во-первых, военнослужащие не «работают», а несут службу (причем 80 процентов личного состава — в сложных климатических и высокогорных условиях, не жалея ни себя, ни своих близких, и при этом обеспечивая мирный труд граждан Кыргызстана).

Во-вторых, сроки выхода военнослужащих на пенсию определены не их желанием, а соответствующими нормативно-правовыми актами, и основываются они на том, что служебное время военнослужащих составляет 10-12, а порой и 24 часа в сутки, выходные и праздничные дни часто также проходят на службе. Таким образом, служебное время кыргызского военнослужащего составляет 60-80 часов в неделю, в то время как рабочее время сотрудников Социального фонда составляет 8 часов в день, или 40 часов в неделю, плюс два дня обязательных выходных.

В-третьих, говоря о начислении пенсии военнослужащим в России и Казахстане, сотрудники Социального фонда распространяют неверную и однобокую информацию и таким образом вводят население республики в заблуждение. Денежное довольствие, а соответственно и пенсии российских, казахских и узбекских военнослужащих значительно выше, чем у наших защитников Отечества.

В-четвертых, и это самое главное: все руководство Кыргызстана, правительство и в первую очередь президент — главнокомандующий — предпринимают усилия по повышению уровня боеготовности национальных Вооруженных сил, обеспечивая военнослужащих всем необходимым, в том числе достойным денежным эквивалентом их нелегкого труда, в то время как руководство Социального фонда своими непродуманными действиями, провокационными заявлениями и негосударственным подходом к обеспечению военной безопасности Кыргызстана, сводит все эти старания на нет.

Министерство обороны предлагает сотрудникам Социального фонда посетить воинские части, дислоцированные в высокогорных районах Баткена, Маргуна, Нарына или Каракола и других, непосредственно ознакомиться с их условиями проживания и службы и сравнить их с условиями работы самих сотрудников Соцфонда.

«Вместо того чтобы выразить нашим военным и военным пенсионерам слова благодарности за нелегкую службу и ратный труд, заместитель Социального фонда, пребывая в комфорте и пользуясь всеми благами цивилизации (о которых наши военные и их семьи, проходящие службу в гарнизонах, не могут и мечтать), с высокой трибуны требует отменить им пенсии и тем самым ухудшить социально-экономическое положение военнослужащих Кыргызстана. Можно ли назвать такой подход государственной структуры, которой является Социальный фонд, государственным (вопрос исключительно риторический)?» — отметили в ведомстве.

Министерство обороны считает инициативу Социального фонда крайне непродуманной, наносящей значительный вред обеспечению военной безопасности и идущей вразрез с государственной политикой военно-политического руководства страны в военной области и социальной защитой военнослужащих.

Напомним, накануне заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева на парламентских слушаниях по вопросам реформирования пенсионной системы сообщила, что военнослужащим хотят запретить одновременно получать и пенсию, и заработную плату.