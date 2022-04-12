01:51
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Это дискредитация. Минобороны против инициативы об отмене выплаты пенсий

В Министерстве обороны считают инициативу Социального фонда об отмене выплаты пенсии гражданам и, в частности, военнослужащим, продолжающим работать, нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной по отношению к кыргызстанским военнослужащим. Комментарий размещен на странице ведомства в соцсетях.

Отмечается, что имеет место дискредитация ратного труда.

  • Во-первых, военнослужащие не «работают», а несут службу (причем 80 процентов личного состава — в сложных климатических и высокогорных условиях, не жалея ни себя, ни своих близких, и при этом обеспечивая мирный труд граждан Кыргызстана).
  • Во-вторых, сроки выхода военнослужащих на пенсию определены не их желанием, а соответствующими нормативно-правовыми актами, и основываются они на том, что служебное время военнослужащих составляет 10-12, а порой и 24 часа в сутки, выходные и праздничные дни часто также проходят на службе. Таким образом, служебное время кыргызского военнослужащего составляет 60-80 часов в неделю, в то время как рабочее время сотрудников Социального фонда составляет 8 часов в день, или 40 часов в неделю, плюс два дня обязательных выходных.
  • В-третьих, говоря о начислении пенсии военнослужащим в России и Казахстане, сотрудники Социального фонда распространяют неверную и однобокую информацию и таким образом вводят население республики в заблуждение. Денежное довольствие, а соответственно и пенсии российских, казахских и узбекских военнослужащих значительно выше, чем у наших защитников Отечества.
  • В-четвертых, и это самое главное: все руководство Кыргызстана, правительство и в первую очередь президент — главнокомандующий — предпринимают усилия по повышению уровня боеготовности национальных Вооруженных сил, обеспечивая военнослужащих всем необходимым, в том числе достойным денежным эквивалентом их нелегкого труда, в то время как руководство Социального фонда своими непродуманными действиями, провокационными заявлениями и негосударственным подходом к обеспечению военной безопасности Кыргызстана, сводит все эти старания на нет.

Министерство обороны предлагает сотрудникам Социального фонда посетить воинские части, дислоцированные в высокогорных районах Баткена, Маргуна, Нарына или Каракола и других, непосредственно ознакомиться с их условиями проживания и службы и сравнить их с условиями работы самих сотрудников Соцфонда.

«Вместо того чтобы выразить нашим военным и военным пенсионерам слова благодарности за нелегкую службу и ратный труд, заместитель Социального фонда, пребывая в комфорте и пользуясь всеми благами цивилизации (о которых наши военные и их семьи, проходящие службу в гарнизонах, не могут и мечтать), с высокой трибуны требует отменить им пенсии и тем самым ухудшить социально-экономическое положение военнослужащих Кыргызстана. Можно ли назвать такой подход государственной структуры, которой является Социальный фонд, государственным (вопрос исключительно риторический)?» — отметили в ведомстве.

Министерство обороны считает инициативу Социального фонда крайне непродуманной, наносящей значительный вред обеспечению военной безопасности и идущей вразрез с государственной политикой военно-политического руководства страны в военной области и социальной защитой военнослужащих.

Напомним, накануне заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева на парламентских слушаниях по вопросам реформирования пенсионной системы сообщила, что военнослужащим хотят запретить одновременно получать и пенсию, и заработную плату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230434/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Минобороны просит разрешить военнослужащим приватизировать служебные квартиры
Как и кому выплачиваются пенсии после переезда в другую страну
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
Соцфонд Кыргызстана назвал фейковыми сообщения о повышении пенсионного возраста
Соцфонд Кыргызстана назначил пенсии 58 гражданам стран ЕАЭС
В 2023 году в Кыргызстане появилось почти 60 тысяч новых пенсионеров
Сотрудникам рудника «Кумтор» предлагают разрешить досрочный выход на пенсию
Бишкекский штамповочный завод и «Дастан» передали Министерству обороны
В Лейлеке с пенсионеров удерживают по 50-100 сомов, возмутилась депутат
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Что может повысить качество образования в&nbsp;школах? Опрос Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 февраля, вторник
23:46
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
23:13
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
22:48
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
22:22
В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке
22:00
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни