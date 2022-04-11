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Общество

Электронная запись в школы. Как будут регистрировать детей, где нет интернета

В высокогорных районах, где нет интернета, данные детей, которые пойдут в первый класс, будут регистрировать в районных отделах образования. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Марат Усеналиев.

В этом году прием детей школьного возраста в первый класс будет проводиться только через информационную систему в два этапа. На первом — с 11 апреля до 27 июня — зарегистрироваться могут дети по месту прописки. На втором — с 27 июня до 10 сентября — по фактическому месту проживания.

«Речь о населенных пунктах Джети-Огуз, Ак-Шыйрак, Сары-Джаз, директора школ соберут заявления и передадут их в районные отделы образования, которые поставят детей в электронную очередь. По всей стране более 153 тысяч детей, которые пойдут в первый класс. Они все начнут учебу с 15 сентября», — рассказал Марат Усеналиев.

С вопросами о работе системы можно обращаться по номерам технической поддержки: 0312988940, 0220022196, 0220022183, 0220022381.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230404/
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