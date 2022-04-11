Электронная запись в школы. В «Инфокоме» прокомментировали некорректный перевод

Заместитель директора ГП «Инфоком» Асель Кененбаева на пресс-конференции прокомментировала некорректный перевод, с которым столкнулись родители при электронной записи в школы и детские сады.

Ранее родители будущих первоклассников делились скриншотами, где система для установления личности обращающегося спрашивала: «Кто ты, детка?» При этом варианты ответов при заполнении анкеты на русском языке всплывали на кыргызском языке: «Энеси» или «Атасы».

«Были претензии по переводу. Система реализована на русском и кыргызском языках. Из-за автоматического перевода Google translate был такой неккоректный перевод. Мы отключили автоматическую проверку. То есть теперь, когда граждане заходят на ресурс, они должны будут выбрать язык интерфейса. В этом случае ошибок не должно быть», — сказала Асель Кененбаева.

В этом году прием детей школьного возраста в первый класс будет проводиться только через информационную систему в два этапа. На первом — с 11 апреля до 27 июня — зарегистрироваться могут дети по месту прописки. На втором — с 27 июня до 10 сентября — по фактическому месту проживания.

С вопросами о работе системы можно обращаться по номерам технической поддержки: 0312988940, 0220022196, 0220022183, 0220022381.