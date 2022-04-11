Электронная запись в школы. Зарегистрировано более 3 тысяч заявлений

На сегодня в системе электронной записи в школы зарегистрировали болеее 3 тысяч заявлений. Об этом на пресс-конференции сообщила замдиректора ГП «Инфоком» Асель Кененбаева.

По ее словам, сегодня систему ввели в промышленную эксплуатацию.

«Мы привязали каждую школу к адресам, чтобы система автоматически определяла, что адрес относится к этой школе, и ребенок, который претендует именно по месту проживания, был зачислен в первую очередь. В связи с этим ночью провели обновление, и с утра из-за большого потока числа пользователей система дала сбой. Но он был небольшим, его устранили оперативно. Специалисты продолжают мониторить и устранять нарушения», — рассказала Асель Кененбаева.

«Обращений с утра было около 30 тысяч. Система не была готова к такой нагрузке. Мы увеличили мощность, и сейчас система работает стабильно», — заверила она.

В этом году прием детей школьного возраста в первый класс будет проводиться только через информационную систему в два этапа. На первом — с 11 апреля до 27 июня — зарегистрироваться могут дети по месту прописки. На втором — с 27 июня до 10 сентября — по фактическому месту проживания.

С вопросами о работе системы можно обращаться по номерам технической поддержки: 0312988940, 0220022196, 0220022183, 0220022381.