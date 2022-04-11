Электронная запись. Для установления родства родителям надо обратиться в ЦОН

Для установления степени родства при электронной регистрации детей в школу родителям надо обратиться в Центр обслуживания населения. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора ГП «Инфоком» Асель Кененбаева.

Она отметила, что сегодня из-за большого наплыва пользователей система электронной записи дала сбой, были и проблемы с программным обеспечением.

«Был ряд проверок, которые доставляли определенные сложности родителям. Это такие ошибки, как, например, ребенку сейчас пять лет, а это не учтено. Но к моменту обучения ему исполнится шесть лет. Проблема устранена. Сейчас родители, дети которых еще не достигли школьного возраста, уже заполняют заявления. Были проблемы с написанием букв. Это небольшие ошибки, но они доставляли неудобства. Это все устранили», — рассказала Асель Кененбаева.

Она заметила, что очень много обращений было по степени родства.

«Этих записей, которые произвели в бумажном виде, нет в электронной базе. Система полностью автоматизирована. Сведения должны быть электронно подтверждены. Родителям при таком сообщении надо обратиться в Центр обслуживания населения, там произведут оцифровку записи, внесут в электронную базу, и родитель сможет подать заявку. Все ЦОНы осведомлены, они оперативно реагируют и оказывают помощь», — заявила замдиректора ГП «Инфоком».

В этом году прием детей школьного возраста в первый класс будет проводиться только через информационную систему в два этапа. На первом — с 11 апреля до 27 июня — зарегистрироваться могут дети по месту прописки. На втором — с 27 июня до 10 сентября — по фактическому месту проживания.

С вопросами о работе системы можно обращаться по номерам технической поддержки: 0312988940, 0220022196, 0220022183, 0220022381.