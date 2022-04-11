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Общество

Электронная запись в школы. В Минобразования объяснили причину сбоя

В Министерстве образования и науки призвали успокоиться родителей первоклассников, которые выражают свое возмущение электронной записью в школы. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Марат Усеналиев.

Он отметил, что электронная запись в школу по всей стране началась сегодня в 9.00. И объяснил, чем был связан сбой в системе.

«Все родители волнуются. Мы попросили бы их успокоиться. В республике более 150 тысяч учащихся. Все эти дети начнут обучение в школах с 15 сентября. Но за один день их всех мы физически не успеем зарегистрировать. Сегодня после запуска системы два раза отказал сервер. Причина — все массово начали регистрироваться, поэтому сервер не выдержал. Второе: надо учесть, что в ГП «Кадастр» все улицы указаны. Но если вы не можете найти ту или иную улицу, необходимо обратиться в предприятие, можно устранить эту проблему», — сказал Марат Усеналиев.

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Он подчеркнул, что первый этап онлайн-регистрации в школы завершится 27 июня.

Ранее стало известно, что недовольные родители, которые не смогли зарегистрировать детей в школы на своем участке, пришли к зданию Минобразования. Они сообщили, что запись в школу на их участке уже завершилась и они не успели зарегистрироваться.

Отметим, что в этом году прием детей школьного возраста в первый класс будет проводиться только через информационную систему в два этапа. На первом — с 11 апреля до 27 июня — зарегистрироваться могут дети по месту прописки. На втором — с 27 июня до 10 сентября — по фактическому месту проживания.

С вопросами о работе системы можно обращаться по номерам технической поддержки: 0312988940, 0220022196, 0220022183, 0220022381.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230385/
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