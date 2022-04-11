Всемирный банк прогнозирует снижение темпов экономики Кыргызстана из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в обновленном экономическом обзоре банка.

Отмечается, что последствия вторжения России в Украину могут свести на нет достигнутый Кыргызстаном прогресс в 2021 году, когда рост ВВП составил 3,6 процента.

По прогнозам Всемирного банка, экономика может сократиться на 5 процентов по итогам 2022-го, а инфляция превысит 18 процентов.

«В основном это связано с сокращением потребления и инвестиций, снижением денежных переводов. Ожидается восстановление роста до 3,2 процента в 2023 году и до 4 процентов в 2024-м при условии стабилизации ситуации и продолжающегося роста инвестиций», — говорится в обзоре.

Эксперты подчеркивают, что экономика страны по-прежнему сильно зависит от добычи золота, денежных переводов мигрантов и иностранной помощи.

Ранее Азиатский банк развития в своем отчете «Обзор развития Азии — 2022» отметил, что ожидает в этом году замедления темпов экономики Кыргызстана до 2 процентов «в связи с экономическими санкциями, введенными против России, основного торгового партнера республики».