В Казахстане пройдет заседание комитета противовоздушной обороны стран СНГ

Заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ пройдет 12 апреля в Шымкенте. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

По их данным, в работе комитета примут участие делегации министерств обороны России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны стран СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и организаций в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

«Будут рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепления многостороннего военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Подведут итоги работы координационного комитета и его органов за 2021 год, определят задачи на предстоящий период, рассмотрят проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году. С 12 по 14 апреля в Шымкенте пройдет совместное компьютерное командно-штабное учение объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Региональная безопасность — 2022».

«Маневры пройдут в два этапа, в ходе которых отработают вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе и Казахстане. Учебно-боевые задачи по противодействию условному противнику в воздухе будут выполняться специалистами противовоздушной обороны на автоматизированных рабочих местах, подключенных к общей локальной информационной сети», — пояснили в Минобороны РК.