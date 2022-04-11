00:58
USD 87.87
EUR 96.52
RUB 0.91
Общество

В Казахстане пройдет заседание комитета противовоздушной обороны стран СНГ

Заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ пройдет 12 апреля в Шымкенте. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

По их данным, в работе комитета примут участие делегации министерств обороны России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны стран СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и организаций в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

«Будут рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепления многостороннего военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Подведут итоги работы координационного комитета и его органов за 2021 год, определят задачи на предстоящий период, рассмотрят проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году. С 12 по 14 апреля в Шымкенте пройдет совместное компьютерное командно-штабное учение объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Региональная безопасность — 2022».

«Маневры пройдут в два этапа, в ходе которых отработают вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе и Казахстане. Учебно-боевые задачи по противодействию условному противнику в воздухе будут выполняться специалистами противовоздушной обороны на автоматизированных рабочих местах, подключенных к общей локальной информационной сети», — пояснили в Минобороны РК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230350/
просмотров: 2932
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет фестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии
Противодействие новым вызовам и угрозам обсудили представители МИД в Бишкеке
Совет глав правительств СНГ. Подписан ряд документов
Комитет Жогорку Кенеша одобрил соглашение об обмене персональными данными в СНГ
Какие вопросы нужно решить в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС. Позиция Кыргызстана
Кыргызстан председательствует на Экономическом совете СНГ. Итоги заседания
Совет глав стран СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября 2023 года
Кыргызстан предлагает провести в СНГ мероприятия по поддержке русского языка
В 2023 году на развитие реального сектора экономики направят 50 миллиардов сомов
В странах СНГ стартовал Год русского языка как языка межнационального общения
Популярные новости
Около миллиона человек прибыло в&nbsp;Россию из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;поисках работы Около миллиона человек прибыло в Россию из Кыргызстана в поисках работы
Соцфонд снова внесет поправки в&nbsp;закон о&nbsp;пенсионном страховании. Чего ждать? Соцфонд снова внесет поправки в закон о пенсионном страховании. Чего ждать?
Муфтий Кыргызстана осудил мужчин, танцующих в&nbsp;TikTok в&nbsp;нижнем белье Муфтий Кыргызстана осудил мужчин, танцующих в TikTok в нижнем белье
Арал также отступал от&nbsp;берега. Почему в&nbsp;Иссык-Куле сокращается уровень воды Арал также отступал от берега. Почему в Иссык-Куле сокращается уровень воды
Бизнес
KICB и&nbsp;ЕБРР финансируют расширение Lucky Socks KICB и ЕБРР финансируют расширение Lucky Socks
&laquo;Газификация&raquo;: получите льготный кредит в&nbsp;госбанках сроком до&nbsp;двух лет «Газификация»: получите льготный кредит в госбанках сроком до двух лет
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвел итоги&nbsp;I полугодия 2023 года «Кыргызтелеком» подвел итоги I полугодия 2023 года
MBANK запускает функционал &laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; и&nbsp;дарит подарки в&nbsp;одно касание! MBANK запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay» и дарит подарки в одно касание!
11 августа, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 августа, четверг
23:47
Новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 показали до официальной презентации
23:02
Сколько все-таки надо делать шагов в день для здоровья. Новое исследование
22:34
Всемирный банк больше не будет выдавать кредиты Уганде из-за закона против ЛГБТ
22:05
Итальянский клуб «Кальяри Кальчо» поможет развить детско-юношеский футбол в КР
21:45
Qazaq Air запускает рейсы из Алматы в Бишкек