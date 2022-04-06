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Общество

В Минцифры отреагировали на ситуацию с чипом, выпавшим из ID-карты кыргызстанки

В Министерстве цифрового развития отреагировали на обращение кыргызстанки по поводу электронного чипа, выпавшего из ее ID-карты.

В ведомстве 24.kg сообщили, что это первый подобный случай, произошедший за все время выдачи документов нового образца.

«Идентификационная карта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) была внедрена в мае 2017-го.

Не было зафиксировано ни одного случая самопроизвольного выпадения чипа из карты.

Перед запуском документа нового образца проводится тестирование качества продукции в соответствии с международными стандартами, и можно уверенно говорить о том, что идентификационная карта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года полностью отвечает международным стандартам», — проинформировали редакцию.

В министерстве отмечают, что компания-поставщик бланков ID-карт — корейская компания KOMSCO — сертифицированный производитель защищенных документов.

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«Обратите внимание, что чип не сквозной, расположен только с одной стороны ID-карты. Для того чтобы его продавить требуется постоянное механическое внешнее давление. Например, при хранении в портмоне он мог соприкасаться с местом застежки и тем самым ускорилась изнашиваемость документа», — предположили в министерстве.

Сообщается также, что после замены паспорта на новый будет проведена экспертиза для выяснения причин, приведших к дефекту.

Напомним, ранее в редакцию обратилась депутат Кеминского городского кенеша Наталья Дубинина. Она пожаловалась на качество изготовляемых паспортов и сообщила о том, что из ее ID-карты выпал электронный чип.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229962/
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