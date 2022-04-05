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Общество

Выдача техпаспортов на участки. Мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников

В Бишкеке участились случаи мошенничества при оформлении техпаспортов на земельные участки с самовольным домостроением. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Муниципалитет напомнил, что данную работу проводят выездные мобильные группы. Специалисты проводят обследование, затем изготавливают технический паспорт. На местах по графику работают шесть мобильных групп «Кадастра» (18 сотрудников). В явочном режиме — четыре мобильные группы (12 работников).

Горожане также могут напрямую обратиться в Госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта. Его стоимость варьируется от 800 до 5 тысяч сомов в зависимости от конфигурации земельного участка и домостроения.

Перечень документов, которые необходимы для оформления, доступен по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229782/
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