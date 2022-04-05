Почти две тонны мороженого экспортировали в Сибирь из Кыргызстана с начала года

В российский Новосибирск из Кыргызстана экспортировали 900 килограммов мороженого. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

По его данным, почти тонна мороженого поступила в адрес одной из новосибирских организаций автомобильным транспортом с предприятия, имеющего право на поставку продукции в Россию.

С января по начало апреля 2022 года это третья партия ввезенного кыргызского мороженого, общий объем которого составил 1,8 тонны.

Ввоз продукции прошел с соблюдением норм и требований законодательства Евразийского экономического союза.