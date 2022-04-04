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Общество

Омбудсмен просит сделать бесплатным или льготным проезд в транспорте для детей

Омбудсмен Атыр Абдрахматова обращается к уполномоченным органам с призывом в срочном порядке рассмотреть и положительно решить в пользу детей вопросы, касающиеся обеспечения их равным и безопасным доступом к получению образования. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

По ее данным, в Кыргызстане в дневных общеобразовательных организациях обучается 1 миллион 407 тысяч 592 ребенка, из них в Бишкеке — 201 тысяча 755, Оше — 76 тысяч 92.

С 1 ноября 2021 года увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте в столице до 15 сомов. При этом школьный проездной билет (автобус, троллейбус) стоит 240 сомов.

Атыр Абдрахматова просит депутатов Бишкекского городского кенеша и руководство Службы антимонопольного регулирования рассмотреть и выработать соответствующие механизмы обеспечения бесплатного либо льготного тарифа для учащихся.

В аппарат и к акыйкатчи лично обращаются родители, которые жалуются на неподъемную стоимость проезда для многих семей, грубое поведение водителей, отсутствие транспорта для учеников, вынужденных ходить в школу в соседние села.

«На мой взгляд, в действующих тарифах на проезд не учтено материальное положение социально уязвимых групп населения, таких как матери-одиночки, многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты», — отмечает Атыр Абдрахматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229632/
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