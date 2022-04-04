В организациях здравоохранения внедряется должность «универсальная медсестра»

В пилотных организациях здравоохранения внедряется должность «универсальная медсестра». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что проект реализуется с 2021 года для повышения качества сестринской помощи. Ранее он действовал в отделениях, где были красные зоны. «Теперь универсальную помощь будут оказывать во всех отделениях пилотных организаций», — отметила председатель Ассоциации специалистов сестринского дела Айзат Асанова.

Предполагается, что вместо должности процедурной, перевязочной и палатной медсестры одна сестра будет наблюдать за самочувствием пациента, оценивать его состояние, фиксировать изменения и выявлять проблемы, при необходимости оказывать сестринскую неотложную помощь, ставить сестринский диагноз, самостоятельно планировать свою деятельность и оценивать ее эффективность.

«Универсальная медсестра регистрирует физиологические, психологические и социальные параметры, обрабатывает их и комплексно оценивает уровень здоровья, факторы риска и определяет проблемы пациента», — отметили в Минздраве.

За каждой медсестрой закрепляется определенное число пациентов — от 8 до 15 в зависимости тяжести, с ними медсестра работает с момента их поступления в отделение до выписки, выполняя все мероприятия по ведению и уходу.

Разработана новая функциональная обязанность медицинской сестры, пересмотрена норма ее нагрузки, также пересмотрена и разработана функциональная обязанность санитара как помощника медсестры.