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Общество

В организациях здравоохранения внедряется должность «универсальная медсестра»

В пилотных организациях здравоохранения внедряется должность «универсальная медсестра». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что проект реализуется с 2021 года для повышения качества сестринской помощи. Ранее он действовал в отделениях, где были красные зоны. «Теперь универсальную помощь будут оказывать во всех отделениях пилотных организаций», — отметила председатель Ассоциации специалистов сестринского дела Айзат Асанова.

Предполагается, что вместо должности процедурной, перевязочной и палатной медсестры одна сестра будет наблюдать за самочувствием пациента, оценивать его состояние, фиксировать изменения и выявлять проблемы, при необходимости оказывать сестринскую неотложную помощь, ставить сестринский диагноз, самостоятельно планировать свою деятельность и оценивать ее эффективность.

«Универсальная медсестра регистрирует физиологические, психологические и социальные параметры, обрабатывает их и комплексно оценивает уровень здоровья, факторы риска и определяет проблемы пациента», — отметили в Минздраве.

За каждой медсестрой закрепляется определенное число пациентов — от 8 до 15 в зависимости тяжести, с ними медсестра работает с момента их поступления в отделение до выписки, выполняя все мероприятия по ведению и уходу.

Разработана новая функциональная обязанность медицинской сестры, пересмотрена норма ее нагрузки, также пересмотрена и разработана функциональная обязанность санитара как помощника медсестры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229552/
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