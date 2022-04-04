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Общество

Правильно ли объявлять майские каникулы с 1 по 9 мая? Опрос

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о длинных выходных в мае. Чиновники предлагают объявить каникулы с 1 по 9 мая включительно.

Для этого перенесут рабочие дни: 4 мая (среда) на 30 апреля (суббота), а 6 мая (пятница) — на 14 мая (суббота).

Некоторые пользователи соцсетей высказались резко против этой инициативы. По их мнению, отдыхать столь длительное время перед тем, как надвигается кризис, — непозволительная роскошь.

Другие приняли новость с радостью — это отличная возможность провести время с близкими, съездить на пикники и просто отдохнуть.

24.kg решило поинтересоваться у читателей: правильно ли сейчас объявлять длинные выходные?

Хотите отдыхать в мае десять дней подряд?
Да — 55% — 2053 голоса
Нет — 44% — 1623 голоса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229456/
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