Не будь равнодушным. Как активисты улучшают жизнь в селах Ошской области

В селах Ак-Жар и Шагым Ошской области благодаря усилиям активных граждан появились уличное освещение и новая детская площадка. Эти инициативы были реализованы при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар» в марте 2022 года.

Над улучшением уличного освещения в Ак-Жаре и созданием условий для развития детей в Шагыме работали инициативные группы из числа активных жителей. Местные активисты занимались мобилизацией ресурсов, привлекали к сотрудничеству органы местного самоуправления и предпринимателей, прорабатывали юридические вопросы, работали с односельчанами.

Так, в Ак-Жаре инициативная группа смогла мобилизовать финансирование и установить уличные фонари на 11 основных улицах села общей протяженностью 8 километров. Эта работа проводилась в сотрудничестве с местными властями и спонсорами из числа односельчан. Жители отметили, что благодаря хорошо освещенным улицам в темное время суток в селе стало комфортнее и безопаснее.

В Шагыме появилась новая детская площадка, на которой могут играть и дети с инвалидностью. Местные жители не только внесли деньги на обустройство площадки, но и участвовали в строительстве методом ашар. Инициативная группа следила за ходом строительства и обеспечила прозрачность в использовании собранных средств.

«Поработав с инициативной группой и увидев, как наши стремления сделать наши улицы безопасными воплощаются в жизнь, я теперь знаю, что мы можем многое сделать для нашего села и добиться успеха», — поделилась учительница средней школы села Ак-Жар и участница инициативной группы Шайыргуль Колбаева.

Проект USAID «Жигердуу жарандар» поддержал эти инициативы через обучение активистов, юридические и технические консультации. Кроме того, проект выделил небольшие грантовые средства на покупку необходимого оборудования.

«Инициативы жителей сел Ак-Жар и Шагым — это отличный пример того, как активные граждане могут менять и улучшать жизнь вокруг себя. В USAID мы верим, что активные и инициативные граждане — это основа любого демократического общества», — отметил глава отдела по развитию демократии и госуправления USAID Ноэль Бауэр.

«Жигердуу жарандар» — это пятилетний проект в поддержку гражданского участия, финансируемый USAID и реализуемый FHI 360 в Кыргызстане в 2019-2024 годы. Одной из ключевых целей проекта является укрепление сотрудничества между гражданским обществом, правительством и частным сектором для решения вопросов местного значения. С 2020 года проект поддерживает инициативы граждан в десяти муниципалитетах Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской областей. Среди них — создание общественных пространств, строительство безопасных тротуаров вдоль крупных дорог, уличное освещение, улучшение доступа детей к музыкальному образованию, инклюзивным детским площадкам, теплым и безопасным туалетам в школах.