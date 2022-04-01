Американцы учили сотрудников МВД Кыргызстана методам ведения допроса

В Кыргызстане завершился тренинг «Передовые методы ведения допроса», организованный Госдепартаментом США для сотрудников МВД в рамках программы содействия борьбе с терроризмом. Об этом сообщает посольство Америки в Бишкеке.

Уточняется, что в течение пяти дней обучения кыргызские правоохранители и силовики укрепили сотрудничество и отработали знания и навыки по обеспечению информационной и оперативной безопасности, развитию межведомственного сотрудничества.

Совместно со своими американскими коллегами участники изучили актуальные проблемы разведывательной деятельности правоохранительных органов, такие как киберразведка (социальные сети, смартфоны и глобальные системы позиционирования на персональных устройствах), превентивные меры и анализ данных. Кроме того, участникам тренинга показали, как политика взаимодействия с общественностью, основанная на правах человека, может способствовать повышению способности МВД бороться с терроризмом.

На церемонии закрытия тренинга временная поверенная Соната Коултер высоко оценила долгую историю партнерства в борьбе с терроризмом между Соединенными Штатами и Кыргызской Республикой. Она упомянула глобальную растущую угрозу терроризма, усиленную развитием кибертехнологий и интернета, и выразила готовность продолжать совместные усилия по противодействию этой угрозе путем обмена самыми современными знаниями и опытом в рамках программы содействия борьбе с терроризмом.

Тренинг «Передовые методы ведения допроса» является одним из шести курсов, запланированных в стране до июля 2022 года.

Программа содействия борьбе с терроризмом Государственного департамента США была основана в 1983-м, является основным поставщиком правительства США в предоставлении обучения и оборудования в сфере борьбы с терроризмом для иностранных правоохранительных органов. Вся помощь предоставляется в рамках верховенства права, что способствует уважению прав человека.

Программа финансируется Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США и находится в ведении Службы дипломатической безопасности.