ВОЗ передала Кыргызстану медицинские принадлежности для обучения

ВОЗ передала Кыргызстану медицинские принадлежности для укрепления потенциала кадровых ресурсов в здравоохранении. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, Кыргызскому государственному медицинскому институту переподготовки и повышения квалификации передали учебные манекены по оказанию неотложной медицинской помощи и парентеральному и внутримышечному введению препаратов, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, концентраторы и компьютерную технику на общую сумму $39 тысяч 929.

«Помощь будет распределена между всеми семью региональными филиалами кафедры «Сестринское дело в семейной медицине» и позволит обеспечить лучший доступ медработников из регионов к непрерывному обучению и улучшению практических навыков по сестринскому делу. Все предоставленные медицинские принадлежности и оборудование отвечают стандартам качества и безопасности ВОЗ, что позволит обеспечить безопасность медицинских работников и улучшить их навыки ведения пациентов», — отметили в ведомстве.