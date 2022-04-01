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Общество

ВОЗ передала Кыргызстану медицинские принадлежности для обучения

ВОЗ передала Кыргызстану медицинские принадлежности для укрепления потенциала кадровых ресурсов в здравоохранении. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, Кыргызскому государственному медицинскому институту переподготовки и повышения квалификации передали учебные манекены по оказанию неотложной медицинской помощи и парентеральному и внутримышечному введению препаратов, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, концентраторы и компьютерную технику на общую сумму $39 тысяч 929.

«Помощь будет распределена между всеми семью региональными филиалами кафедры «Сестринское дело в семейной медицине» и позволит обеспечить лучший доступ медработников из регионов к непрерывному обучению и улучшению практических навыков по сестринскому делу. Все предоставленные медицинские принадлежности и оборудование отвечают стандартам качества и безопасности ВОЗ, что позволит обеспечить безопасность медицинских работников и улучшить их навыки ведения пациентов», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229417/
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