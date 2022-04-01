HRW призывает власти Кыргызстана прекратить преследование независимых СМИ

В течение последних месяцев власти КР усилили нападки на журналистов и независимые СМИ посредством целого ряда уголовных расследований в отношении их деятельности. Об этом заявляет международная правозащитная организация Human Rights Watch.

29 марта по ходатайству Генеральной прокуратуры Первомайский районный суд Бишкека признал публикацию независимого СМИ Next TV «экстремистской». В ней сообщалось о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана. Суд отправил директора Next TV Таалайбека Дуйшенбиева в СИЗО ГКНБ до 3 мая по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Власти КР заявляют, что защищают свободу слова, однако при этом пытаются заглушить критику и подавить независимые СМИ с помощью уголовных расследований и сфабрикованных обвинений. Исследователь по ЦА HRW Сыйнат Султаналиева

«Власти должны освободить Таалайбека Дуйшенбиева и снять с него и других СМИ необоснованные обвинения, нарушающие право на свободу выражения мнений», — отметила она.

3 марта ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении Next TV за репост статьи, милиция провела обыск в офисе телеканала, задержала Таалайбека Дуйшенбиева, конфисковала оборудование и в конечном итоге опечатала офис.

5 марта Первомайский районный суд заключил Дуйшенбиева под стражу на два месяца, ему будет предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни по статье 330 Уголовного кодекса. Если Таалайбека Дуйшенбиева признают виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы. 24 марта Бишкекский городской суд оставил в силе постановление районного суда о заключении под стражу.

Как отмечают правозащитники, Next TV — третье СМИ, ставшее мишенью властей республики за последние месяцы.

1 февраля прокуратура Первомайского района возбудила уголовное дело по факту перепечатки Kaktus.media статьи таджикского СМИ «Азия Плюс» о стычке на кыргызско-таджикской границе 27 января. Уголовное дело в отношении Kaktus.media было возбуждено по статье 407 «Пропаганда войны, то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта» УК КР.

22 января сотрудники милиции Бишкека задержали журналиста-расследователя Болота Темирова, директора независимого интернет-издания Temirov Live, по обвинению в изготовлении наркотиков.

Правоохранительные органы провели обыск в его офисе и конфисковали компьютерные процессоры, жесткие диски и документы. Болота Темирова отпустили под подписку о невыезде. Журналист утверждает, что наркотики, якобы найденные при обыске, были подброшены.

Как отмечается, данное преследование журналистов, занимающихся расследованиями, и независимых СМИ происходит на фоне других попыток подвергнуть цензуре свободу слова. 21 февраля Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение проект указа о реализации Закона «О защите от недостоверной информации», подписанного президентом Садыром Жапаровым 23 августа 2021 года.

Как Human Rights Watch уже отмечала ранее, закон открывает путь для государственной цензуры и противоречит национальным и международным обязательствам Кыргызстана в области прав человека.

«Расследовательская журналистика является важным краеугольным камнем свободного и демократического общества, и власти КР должны немедленно прекратить попытки задавить ее, будь то с помощью фиктивных уголовных расследований или репрессивных законов. Они не могут признавать важность свободы выражения мнений только на словах, им нужно продемонстрировать соблюдение своих международных обязательств в области прав человека», — добавила Сыйнат Султаналиева.