Бывший министр культуры Султан Раев избран генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

Бывший министр культуры Кыргызстана Султан Раев избран генеральным секретарем организации ТЮРКСОЙ. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что его кандидатуру единогласно поддержал совет министров культуры тюркоязычных стран. Мероприятие проходило в городе Бурсе (Турция).

Султан Раев — режиссер театра. В 1996 году поставил первый спектакль «Кашар» в Нарынском областном драмтеатре по своей абсурдистской пьесе, как у Ионеско. Ставил спектакли в Оше, в Бишкекском театре «Тунгуч» поставил «Плач Алайской царицы».

Автор повести «Охота за солнцем» («Кун кармаган бала»), пьес, в том числе «Барсбек», заканчивает роман «Последний пророк» (2005).

Лауреат государственной премии имени Токтогула в области литературы, искусства и архитектуры 2006 года за спектакль «Ханышанын коз жашы» (2007).