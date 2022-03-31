Мэрия Бишкека объявляет конкурс на лучший городской проект. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, конкурс пройдет с 1 апреля до 1 июня для «широкого вовлечения горожан и организаций в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив».

Заявки на участие принимаются от индивидуальных лиц, инициативных группы, а также коммерческих и некоммерческих организаций. От одного заявителя принимается один проект.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

заявку на участие в конкурсе по форме;

презентацию проекта в формате Microsoft Power Point;

бюджет проекта, информацию о собственном вкладе (если имеется);

согласие на обработку персональных данных;

к описанию проекта могут быть приложены иллюстрации, схемы расчета, отзывы.

Конкурсные заявки будут оценивать по следующим критериям:

актуальность темы проекта, новизна идеи;

обоснованность проекта, которая включает определение общих и специальных целей, целевой аудитории или сектора, для которых предназначен проект, предпосылки (причины инициирования) проекта, проблемы, которые будут решаться от реализации проекта;

реализуемость проекта (определение соотношения предполагаемых затрат и ожидаемых преимуществ от выполнения проекта, анализ рисков — правовых, временных, ресурсных);

наличие плана действий по реализации проекта, соответствующего целям и ожидаемым результатам;

описание бюджета;

инвестиционная привлекательность проекта (дать расшифровку).

Участникам, занявшим призовые места в конкурсе, вручат денежные сертификаты: за первое место — 100 тысяч сомов, второе — 80 тысяч сомов, третье — 50 тысяч сомов.

Заявки принимаются департаментом экономики и инвестиций при мэрии по адресу: проспект Жибек Жолу, 328, телефоны для справок: 0312660894, 0312660931.