Дублируют. Операторы связи просят навести порядок со службами по выдаче лицензий

Министерство экономики и коммерции внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша перечень уполномоченных органов с правом на проверку субъектов предпринимательства. Ассоциация операторов связи обратилась с письмом.

В нем указано, что в числе уполномоченных значится Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития.

В соответствии с законами «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «Об электрической и почтовой связи» и положением о Службе по регулированию и надзору уполномоченными государственными органами, занимающимися лицензированием, являются операторы электросвязи.

В их полномочия входят:

предлицензионные проверки;

постлицензионные проверки;

плановые проверки;

внеплановые проверки.

У упомянутой службы такие же функции. Плюс контрольная. К тому же ее сотрудники могут устраивать перепровеки. Поэтому операторы связи указывают на дублирование, что не способствует снижению административной нагрузки на бизнес и не отвечает проводимой реформе. А также расширению и без того обширных лицензионных полномочий.

Операторы просят Минэкономики исключить Службу по регулированию и надзору из перечня контролирующих госорганов, поскольку она является ведомством, выдающим лицензии.