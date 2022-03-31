Дублируют. Операторы связи просят навести порядок со службами по выдаче лицензий

Министерство экономики и коммерции внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша перечень уполномоченных органов с правом на проверку субъектов предпринимательства. Ассоциация операторов связи обратилась с письмом.
В нем указано, что в числе уполномоченных значится Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития.
В соответствии с законами «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «Об электрической и почтовой связи» и положением о Службе по регулированию и надзору уполномоченными государственными органами, занимающимися лицензированием, являются операторы электросвязи.
В их полномочия входят:
- предлицензионные проверки;
- постлицензионные проверки;
- плановые проверки;
- внеплановые проверки.
У упомянутой службы такие же функции. Плюс контрольная. К тому же ее сотрудники могут устраивать перепровеки. Поэтому операторы связи указывают на дублирование, что не способствует снижению административной нагрузки на бизнес и не отвечает проводимой реформе. А также расширению и без того обширных лицензионных полномочий.
Операторы просят Минэкономики исключить Службу по регулированию и надзору из перечня контролирующих госорганов, поскольку она является ведомством, выдающим лицензии.