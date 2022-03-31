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Общество

Дублируют. Операторы связи просят навести порядок со службами по выдаче лицензий

Министерство экономики и коммерции внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша перечень уполномоченных органов с правом на проверку субъектов предпринимательства. Ассоциация операторов связи обратилась с письмом.

В нем указано, что в числе уполномоченных значится Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития.

В соответствии с законами «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «Об электрической и почтовой связи» и положением о Службе по регулированию и надзору уполномоченными государственными органами, занимающимися лицензированием, являются операторы электросвязи.

В их полномочия входят:

  • предлицензионные проверки;
  • постлицензионные проверки;
  • плановые проверки;
  • внеплановые проверки.

У упомянутой службы такие же функции. Плюс контрольная. К тому же ее сотрудники могут устраивать перепровеки. Поэтому операторы связи указывают на дублирование, что не способствует снижению административной нагрузки на бизнес и не отвечает проводимой реформе. А также расширению и без того обширных лицензионных полномочий.

Операторы просят Минэкономики исключить Службу по регулированию и надзору из перечня контролирующих госорганов, поскольку она является ведомством, выдающим лицензии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229299/
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