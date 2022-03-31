00:45
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество

1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 5-7-я), отрезки улицы Дачной;
  • 15.00-17.00 — вдоль БЧК (от улицы Курманджан Датки до Осмонкула);
  • 13.00-16.00 — район, ограниченный улицами Кантемировской, Салиевой, Комсомольской, Пархоменко, отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Горького, Медерова, Абая, Радищева, Байтика Баатыра, Фатьянова, Ак-Тюбинской;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Исанова, Бакаева, Алтымышева;
  • 13.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Чолпон, Бердибаева).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Бир-Булак, Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак), Лебединовка (улицы Мичурина, Манаса, Токмакская, Бокомбаева, Ошская, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, переулок Школьный, 22 га, проспекты Ленина, Победы), Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Виноградная, Алма-Атинская, Интернациональная, Заречная, Восточная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодая Гвардия, Октябрьская, Полевая, переулок Садовый), Рассвет, Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхние Ат-Баши), Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Егимбаева), Теплые ключи, Аламедин (улицы Первомайская), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Бектоо, Мира, 8-й Распред), Джаны-Пахта (улицы Сагынбаева, Школьная, Мичурина, Западная), Новопавловка (улицы Советская, Ала-Тоо, Эркин-Тоо, жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, контур № 498);
  • 8.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Береке, Картамбаева, Чолпон, Дальний Арал, Джумаральская);
  • 9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Шамши);

Московский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Ак-Сеок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе);
  • 9.00-17.00 — села Ак-Башат (улицы Речная, Центральная, Комсомольская), Садовое (УПП, улица Советская), Беловодское (улицы Колхозная, Кирова), Предтеченка (улица Первомайская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Каинды (улицы Трудовая, Луговая, Пролетарская, Семафорная, Лермонтова, Кривенко, Жаштык, Набережная, Юбилейная Кырбашева, Кабельная, Пионерская, Жуматаева, переулки Больничный, Западный), Панфиловка (улицы Октябрьская, Центральная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Айдарбек (улица Монгольская ), Жайыл (улицы Жекшенова, Токтогула), Новониколаевка (улицы Свердлова, Комсомольская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 39, 41);

Кантский РЭС

  • 8.00-13.00 — город Кант (улицы Восточная, Тагаева, Московская), село Ак-Кудук (улицы Северная, Токтогула, Пушкина, Новая жизнь);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Юрьевка, Эпкин, Отогон (улица Туту);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улица Панфилова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Полевая, Буранинская, Ленина, Ключевая, Колхозная, Покровская, Луговая, Береговая), Искра (улицы Фабричная, Садовая, Центральная, Победа);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Северная), Кароол-Добо (улица Бабакова), Каинды (улица Шайбекова), город Орловка (улица Садовая);
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Нариман, Артыкова, Ахунова, Авиценна, Моторная, Кара-Суу, Касымбекова, 4).
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229295/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 ноября: где в Бишкеке отключат свет
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 февраля, четверг
23:46
Определена десятка самых популярных смартфонов на начало 2024 года
23:07
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти крупную партию подсолнечного масла
22:46
На улице Руставели в Бишкеке провалившийся асфальт заделали брусчаткой
22:22
Госцентр по поддержке пострадавших от насилия женщин откроют в Кыргызстане
22:00
Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти