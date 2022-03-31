1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 5-7-я), отрезки улицы Дачной;

15.00-17.00 — вдоль БЧК (от улицы Курманджан Датки до Осмонкула);

13.00-16.00 — район, ограниченный улицами Кантемировской, Салиевой, Комсомольской, Пархоменко, отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Горького, Медерова, Абая, Радищева, Байтика Баатыра, Фатьянова, Ак-Тюбинской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Исанова, Бакаева, Алтымышева;

13.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Чолпон, Бердибаева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Бир-Булак, Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак), Лебединовка (улицы Мичурина, Манаса, Токмакская, Бокомбаева, Ошская, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, переулок Школьный, 22 га, проспекты Ленина, Победы), Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Виноградная, Алма-Атинская, Интернациональная, Заречная, Восточная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодая Гвардия, Октябрьская, Полевая, переулок Садовый), Рассвет, Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхние Ат-Баши), Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Егимбаева), Теплые ключи, Аламедин (улицы Первомайская), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Бектоо, Мира, 8-й Распред), Джаны-Пахта (улицы Сагынбаева, Школьная, Мичурина, Западная), Новопавловка (улицы Советская, Ала-Тоо, Эркин-Тоо, жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, контур № 498);

8.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Береке, Картамбаева, Чолпон, Дальний Арал, Джумаральская);

9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Шамши);

Московский РЭС

9.00-16.00 — села Ак-Сеок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе);

9.00-17.00 — села Ак-Башат (улицы Речная, Центральная, Комсомольская), Садовое (УПП, улица Советская), Беловодское (улицы Колхозная, Кирова), Предтеченка (улица Первомайская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинды (улицы Трудовая, Луговая, Пролетарская, Семафорная, Лермонтова, Кривенко, Жаштык, Набережная, Юбилейная Кырбашева, Кабельная, Пионерская, Жуматаева, переулки Больничный, Западный), Панфиловка (улицы Октябрьская, Центральная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Айдарбек (улица Монгольская ), Жайыл (улицы Жекшенова, Токтогула), Новониколаевка (улицы Свердлова, Комсомольская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 39, 41);

Кантский РЭС

8.00-13.00 — город Кант (улицы Восточная, Тагаева, Московская), село Ак-Кудук (улицы Северная, Токтогула, Пушкина, Новая жизнь);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Юрьевка, Эпкин, Отогон (улица Туту);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улица Панфилова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Полевая, Буранинская, Ленина, Ключевая, Колхозная, Покровская, Луговая, Береговая), Искра (улицы Фабричная, Садовая, Центральная, Победа);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Северная), Кароол-Добо (улица Бабакова), Каинды (улица Шайбекова), город Орловка (улица Садовая);