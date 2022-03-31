Житель Узгена пожаловался на ужасные условия в ИВС. Суд отказал ему в иске

В Первомайском районном суде отказали в удовлетворении гражданского иска о взыскании морального вреда из-за плохих условий содержания под стражей, сообщает юрист правозащитной организации «Справедливость».

Адвокат Сардорбек Абдухалилов рассказал, что в суде рассматривался иск со стороны Адилета Асанова, который требует от государства компенсацию за нарушение прав человека. При правовой поддержке правозащитной организации мужчина пытается через суд взыскать компенсацию в 1 миллион сомов за нарушение права на гуманное отношение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

Решение суда, конечно, разочаровало. Однако это первая судебная инстанция, то есть у нас есть шансы на то, что справедливость восторжествует на уровне Городского или Верховного суда. Сардорбек Абдухалилов

Отметим, 27-летний житель Узгенского района Ошской области Адилет Асанов был осужден в мае 2020 года. Мужчина в течение девяти месяцев содержался в ИВС ОВД Ноокенского района, хотя по закону пребывание в ИВС не должно превышать 48 часов.

В январе 2021-го Адилет Асанов объявил голодовку из-за того, что более 20 дней не имел доступа к воде — он и другие содержащиеся в ИВС не могли даже просто умыться. Через три дня специальным посещением правозащитники в лице Джалал-Абадского областного территориального представительства Наццентра по предупреждению пыток посетили ИВС ОВД Ноокенского района и беседовали с заявителем.

Выяснилось, что Адилет Асанов, как и другие заключенные, содержался в камере ИВС ОВД Ноокенского района, не соответствующей стандартам. В помещении не было доступа естественного света и свежего воздуха. Из инвентаря в камере были только две двухъярусные железные кровати и четыре грязных матраса; никаких постельных принадлежностей не выдавалось. Стол и стулья в камере отсутствовали, поэтому есть заключенным приходилось либо сидя на кровати, либо прямо на полу.