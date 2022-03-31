Дело в отношении экс-милиционера по подозрению в пытках пересматривать не будут

Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам отказала в удовлетворении ходатайства о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении бывшего милиционера Нурболота Курбанова. Он подозревался в пытках.

Напомним, 2 августа 2019 года четверо человек напали на 28-летнего администратора автозаправочной станции. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. Среди нападавших был действующий милиционер оперативный сотрудник Аксыйского РОВД Нурболот Курбанов.

Аксыйский районный суд по этому делу осудил всех четверых участников нападения к пяти годам колонии за хулиганство (статья 266 Уголовного кодекса) и тут же амнистировал «в честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции». Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по сроку наказания, но отказал в амнистии. Верховный суд посчитал верным решение суда первой инстанции.

Недавно стало известно, что Нурболот Курбанов подал заявление на новое рассмотрение этого дела в Верховном суде — по вновь открывшимся обстоятельствам. Если бы ВС КР принял ходатайство экс-правоохранителя, то он смог бы полностью оправдаться и вернуться к работе в милиции.