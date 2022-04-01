Сделано за колючей проволокой. Что производят в колониях Кыргызстана?

В этом году Служба исполнения наказаний Кыргызстана планирует получить 30 миллионов чистой прибыли от цехов, работающих в колониях, и произвести продукты питания на 150 миллионов сомов.

Работой в местах не столь отдаленных занято около трети общего числа трудоспособных заключенных. Их зарплата варьируется от 3 до 15 тысяч сомов в месяц. А продукция идет не только на нужды самой системы, но и на внутренний рынок республики.

О том, что сегодня выпускают в колониях страны, — в материале 24.kg.

Сельскохозяйственная продукция

Благодаря работам на полях заключенные полностью обеспечивают потребность колоний в овощах. Лук, морковь, свеклу, капусту, фасоль, помидоры и картофель выращивают в колониях-поселениях № 26, 38, 39, 42, 43, 44, 51 и 52.

Площади посевов увеличиваются ежегодно. Сегодня это около 200 гектаров сельскохозяйственных земель.

В прошлом году на полях осужденные вырастили и собрали 1 тысячу 200 тонн овощей.

В колонии-поселении № 45 с прошлого года работает птицефабрика, обеспечивающая куриными яйцами закрытые учреждения всей Чуйской области. Ферма поставляет на кухни колоний 150 тысяч яиц ежегодно. Лотки для них делают на территории женской колонии № 2.

В колониях-поселениях № 26, 38, 39, 42, 43, 44, 51 и 52 выращивают коров. В колониях-поселениях № 26 и 39 — овец. Эти фермы поставляют от 30 до 35 тонн мяса ежеквартально.

С 2018-го в колониях-поселениях № 42 в Оше и № 52 в Токтогуле освоили непростое даже для опытных фермеров дело — пчеловодство. 150 ульев в среднем за год приносят 2 тонны меда.

Строительные материалы

В колониях № 1 в Молдовановке и № 16 в Беловодском работают заводы, выпускающие в год от 5 до 6 миллионов кирпичей. Здесь трудится больше 140 осужденных.

На базе колонии-поселения № 48 в Молдовановке выпускают брусчатку — от 60 до 80 тысяч штук ежегодно. В учреждениях № 38, 51 и 52 занимаются производством пескоблоков.

Швейное и обувное производство

В 2021-м в колонии-поселении № 42 был налажен выпуск хозяйственного мыла. В год производится до 20 тонн продукции, которая полностью покрывает внутренние нужды спецучреждений.

Одно из самых известных производств находится в женской колонии № 2 в селе Степном. Швейный цех, в котором работают 150 женщин, обеспечивает робой заключенных. Здесь же шьют форму для сотрудников СИН и не только. Ассортимент широкий — нижнее белье, постельные принадлежности, рубашки, платья, спецодежда и прочее. Принимаются заказы и от частных фирм.

Несколько лет назад в спецучреждении № 3 был открыт обувной цех. Объемы производства пока что небольшие. Здесь шьют кирзовые ботинки, мужские и женские туфли, которые при освобождении выдаются отбывшим наказание. Символично, что в новую жизнь люди выходят в новой обуви.

Собственная продуктовая корзина

Благодаря развитию сельского хозяйства СИН ежегодно самостоятельно обеспечивает себя немалой частью продуктов на сумму от 150 до 160 миллионов сомов. Это мука, произведенная из собственной пшеницы, различные крупы, а также макаронные изделия, молоко, сухофрукты, овощи и прочее.

Например, в пекарнях учреждений № 2, 3, 8, 10, 23, 47 и 51 выпекают хлеб из муки первого и второго сортов. От магазинного он отличается высоким качеством. Правильность приготовления оценивают по четко прописанным стандартам:

«Хлеб формовой из муки пшеничной первого сорта должен быть светло-коричневого цвета, иметь запах свежего хлеба. Мякиш эластичный, хорошо пропеченный, пористостью не более 85 процентов без следов непромеса, влажностью не более 45 процентов. Поверхность гладкая, ровная, без крупных трещин. Хлеб должен быть обогащен минералами и витаминами. Вес булки — не менее 350 и не более 500 граммов».

За соблюдением ГОСТ здесь следят строго. Ежеквартально выпекается до 300 тонн хлеба. Помимо хлебобулочных изделий, в женской колонии № 2 в селе Степном производят жир животных, которым также полностью обеспечивают кухни закрытых учреждений. Производство выдает до 15 тонн жира ежеквартально.

За три последних года в системе исполнения наказаний были открыты 22 новых производства. В нашем материале мы перечислили лишь основные и самые крупные из них.

По словам руководства СИН, создание рабочих мест позволяет не только обеспечить колонии самым необходимым, но и дает возможность отбывающим наказание людям перед выходом на свободу получить новые специальности. Это еще один важный фактор, помогающий вернуться к нормальной жизни.