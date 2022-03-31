Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что нуждается в общественной поддержке. Текст обращения распространил пресс-центр ведомства.

«Те, кто практически монополизировал систему здравоохранения, выступают против ее реформирования. Надзорные и судебные органы, с другой стороны, несправедливы в вопросах, влияющих на здоровье населения. В связи с этим я, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, официально заявляю, что нуждаюсь в общественной поддержке», — говорится в обращении.

Чиновник добавил, что Минздрав на практике, спасая население от пандемии COVID-19, ощутил, в каком плачевном состоянии оказалась система здравоохранения. По его словам, беспокоит то, что эпидситуация может ухудшиться, и необходимо готовиться к очередному удару с новыми штаммами, такими как Stealth-Omicron.

«Министерство здравоохранения должно быть готово к таким угрозам. А монопольные учреждения, такие как Клиника доктора Исманкулова, не могут спасти людей от беды! Мы хотим создать больницы, которые будут лечить не только коронавирус, но и сердечно-сосудистые заболевания, неврологические, представляющие острую проблему среди населения.

Вместо того чтобы поддержать их справедливыми решениями, надзорные и судебные органы, наоборот, стоят на стороне нигилизма. Алымкадыр Бейшеналиев

Доктор Исманкулов, обходя закон, игнорирует решения мэрии, которая стоит во главе муниципальной собственности, и не освобождает лечебное учреждение, чем представляет угрозу здоровью населения. Странно, что в этом вопросе его поддерживают надзорные органы и Фемида. А Минздрав тратит самое драгоценное — время — на решение важных общественных вопросов, связанных со здоровьем населения», — отметил министр.

Он добавил, что для реализации начатой им реформы важны каждая минута, каждая секунда. Поэтому и решил обратиться к общественности.

«Важно развивать здравоохранение или иметь монополизированную медицину, набивающую карманы за счет населения в интересах таких личностей, как Исманкулов? В этом случае я с нетерпением жду вашего выбора и вашей поддержки», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, 29 марта пресс-служба Минздрава сообщила, что в Клинической многопрофильной больнице № 2 Бишкека, в здании которой расположен Госпиталь микрохирургии глаза, начались ремонтные работы.

Напомним, столичный муниципалитет ранее расторг договор аренды. Алмазбек Исманкулов не согласился с этим решением и обжаловал его в суде. Он также сообщил, что если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.

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Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 10 марта пришел в госпиталь и попытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего «лопухом».

По этому инциденту Генеральная прокуратура позже внесла представление в адрес председателя кабинета министров об устранении нарушений Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и принятии мер дисциплинарного характера.

14 марта прямо у дверей клиники рабочие выгрузили грузовик с песком. 25 марта сотрудники мэрии и Минздрава в сопровождении милиции попытались опечатать клинику Исманкулова и заварили ворота, ведущие к центральному входу. 29 марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами.