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Общество

Южная Корея увеличила квоту для трудоустройства граждан Кыргызстана

Республика Корея увеличила количество квотных мест для трудоустройства граждан Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда Кубандык Акматбеков.

По его словам, квота увеличена в рамках меморандума, заключеного в 2007 году. За последние 15 лет по этой программе в Корею отправились больше 5 тысяч граждан.

«Прежде количество квотных мест не достигало 1 тысячи. В этом году их количество составило 1 тысячу 800. С 12 по 13 апреля в Бишкеке и с 14 по 15 апреля в Оше состоится прием документов на знание корейского языка для дальнейшего трудоустройства граждан. Граждане, прошедшие тестирование и получившие пороговые баллы, пройдут второй тест на выявление дополнительных навыков, который состоит из трех испытаний: физической подготовки, способности к логическому мышлению и собеседования», — сказал Акматбеков.

Отмечается, что в программе могут участвовать граждане от 18 до 39 лет. Не имеющие историю пребывания в Республике Корея по типам виз Е-9 и Е-10 в совокупности более 5 лет. Не страдающие дальтонизмом. Успешно прошедшие медицинское освидетельствование. Ранее не депортированные из Кореи и не имеющие судимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229251/
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