Паллиативные больные не могут приобрести морфин. Они мучаются от боли

Паллиативные больные не могут найти таблетированный морфин в стране. Об этом на своей странице в Facebook написала директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

По ее словам, исчезли и фентаниловые пластыри. «Пока еще есть инъекционный морфин, но на сколько его хватит? Права на обезболивания у нас есть на бумаге, но слабо есть на практике! Кто должен думать о доступности и наличии опиоидов для паллиативных пациентов с сильными болями? Видно, сами пациенты, их близкие и НПО?» — отметила она.

Ольга Труханова добавила, что, по данным управления по законному обороту наркотиков, в год используется всего 500 граммов препарата при потребности в 18 килограммов. «Это значит, что большая часть пациентов умирает в страданиях и муках», — написала она.

Сейчас онкобольному с четвертой стадией рака выдается по льготному рецепту всего 5 тысяч миллиграммов морфина, которого хватает на пару месяцев. А если ты не умер за это время, то покупать ты его должен сам... А сейчас даже за деньги не найти таблеток. Ольга Труханова

По ее словам, в Кыргызстане только в 37 из 869 аптек можно купить наркотические и психотропные препараты, в том числе в 26 — по льготным рецептам. «Родственникам пациентов приходится ездить за 200 километров в аптеки, чтобы получить ампулы или таблетки морфина, которых хватит на пару дней. Это реалии тяжелобольных людей и их близких. Эта проблема была при всех министрах, но кто-то же должен увидеть ее и начать решать», — отметила она.