Минздрав нашел новую причину для закрытия корпуса клиники Исманкулова — безопасность пациентов.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, состояние фасада больницы находится в плачевном состоянии.

«С крыши протекает вода, а из-за влаги кирпич крошится и приходит в негодность. Есть вероятность, что фасад обрушится. Поэтому будет полностью заменена и крыша здания. В связи с чем необходимо закрыть корпус ради безопасности пациентов», — отметили в ведомстве.

Частная клиника на протяжении 20 лет занимает здание государственной больницы. Однако арендатор не содержал в надлежащем состоянии полностью все здание, это говорит о безразличном отношении к государственному имуществу. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев

«А пациентов с офтальмологическими заболеваниями я хочу уверить, что никто без медицинской помощи не останется, для их приема есть отделение микрохирургии глаза в Национальном госпитале, где работают высококвалифицированные специалисты, имеется необходимое медицинское оборудование», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, 29 марта пресс-служба Минздрава сообщила, что в Клинической многопрофильной больнице № 2 Бишкека, в здании которой расположен Госпиталь микрохирургии глаза, начались ремонтные работы.

Напомним, мэрия Бишкека ранее расторгла договор аренды. Алмазбек Исманкулов не согласился с этим решением и обжаловал его в суде. Он также сообщил, что если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.

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Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 10 марта пришел в госпиталь и попытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего «лопухом».

По этому инциденту Генеральная прокуратура позже внесла представление в адрес председателя кабинета об устранении нарушений Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и принятии мер дисциплинарного характера.

14 марта прямо у дверей клиники рабочие выгрузили грузовик с песком. 25 марта сотрудники муниципалитета и Минздрава в сопровождении милиции попытались опечатать клинику Исманкулова и заварили ворота, ведущие к центральному входу. 29 марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами.