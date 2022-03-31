На 400 процентов. Мэрия предлагает бизнесменам платить больше за аренду земли

Вопрос повышения стоимости арендной платы за муниципальные земельные участки подняли депутаты БГК на заседании постоянной комиссии по ЖКХ.

Они отметили: к ним стали поступать жалобы от предпринимателей, что сотрудники департамента по управлению муниципальным имуществом предлагают им при лонгации договоров повысить стоимость аренды.

«Должен быть открытый механизм повышения. Разработайте, согласуйте с Минэкономики. Перестаньте увеличивать в «добровольном порядке». Это попахивает коррупцией. Есть случаи, когда на 400 процентов подняли. Люди к вам боятся ходить, нам пишут. Мы надеемся, что ваше руководство поймет. Сейчас вы в карательный орган превращаетесь, приглашаете «отдельно поговорить». Прекращайте», — отметил депутат Таалайбек Дайырбеков.

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Председатель комиссии Рысбай Аматов сказал, что ДУМИ никто не давал право приглашать арендаторов, предлагать добровольно повысить стоимость аренды. «Вы говорите про инфляцию. Но у вас есть бумага или справка в Минэкономики? Но даже в этом случае никто не дает право вам повышать арендную плату. Человек выиграл аукцион, заключил договор. При пролонгации вы должны просто продлить. А не так, пришли к предпринимателям, сказали, что вам спустили план, и стали поднимать плату. С высоких трибун говорят о поддержке предпринимателей, а такими темпами негативно настроим их», — заметил он.

Депутат Мийзамидин Калыков напомнил, что повышать плату при продлении аренды может комиссия по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности: если отсутствуют нарушения, отклонения и ограничения — на 10 процентов; если земельный участок не застроен, но при наличии архитектурно-планировочных условий и отсутствии задолженности по арендным платежам и других нарушений — на 30 процентов; если земельный участок не застроен, отсутствуют разрешительные документы, но при этом не имеется задолженности по арендным платежам, — на 100 процентов.