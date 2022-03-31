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Общество

На 400 процентов. Мэрия предлагает бизнесменам платить больше за аренду земли

Вопрос повышения стоимости арендной платы за муниципальные земельные участки подняли депутаты БГК на заседании постоянной комиссии по ЖКХ.

Они отметили: к ним стали поступать жалобы от предпринимателей, что сотрудники департамента по управлению муниципальным имуществом предлагают им при лонгации договоров повысить стоимость аренды.

«Должен быть открытый механизм повышения. Разработайте, согласуйте с Минэкономики. Перестаньте увеличивать в «добровольном порядке». Это попахивает коррупцией. Есть случаи, когда на 400 процентов подняли. Люди к вам боятся ходить, нам пишут. Мы надеемся, что ваше руководство поймет. Сейчас вы в карательный орган превращаетесь, приглашаете «отдельно поговорить». Прекращайте», — отметил депутат Таалайбек Дайырбеков.

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Председатель комиссии Рысбай Аматов сказал, что ДУМИ никто не давал право приглашать арендаторов, предлагать добровольно повысить стоимость аренды. «Вы говорите про инфляцию. Но у вас есть бумага или справка в Минэкономики? Но даже в этом случае никто не дает право вам повышать арендную плату. Человек выиграл аукцион, заключил договор. При пролонгации вы должны просто продлить. А не так, пришли к предпринимателям, сказали, что вам спустили план, и стали поднимать плату. С высоких трибун говорят о поддержке предпринимателей, а такими темпами негативно настроим их», — заметил он.

Депутат Мийзамидин Калыков напомнил, что повышать плату при продлении аренды может комиссия по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности: если отсутствуют нарушения, отклонения и ограничения — на 10 процентов; если земельный участок не застроен, но при наличии архитектурно-планировочных условий и отсутствии задолженности по арендным платежам и других нарушений — на 30 процентов; если земельный участок не застроен, отсутствуют разрешительные документы, но при этом не имеется задолженности по арендным платежам, — на 100 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229240/
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