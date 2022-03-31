00:27
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество

Смерть журналистки Арзыгуль Галымбетовой. Блогера оставили под стражей

Блогера Батмакан Жолболдуеву, задержанную по факту смерти Арзыгуль Галымбетовой, оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что Батмакан Жолболдуева останется под стражей один месяц. Решение принял Баткенский районный суд.

Читайте по теме
По факту смерти журналистки Арзыгуль Галымбетовой задержана блогер

О том, будет ли дана юридическая оценка другому блогеру Розе Мамановой, о которой упоминала в своих публикациях в социальных сетях Арзыгуль Галымбетова, неизвестно.

Напомним, Арзыгуль Галымбетова работала региональным корреспондентом AКИpress в Баткенской области. Помимо прочего, она освещала приграничные вопросы. Журналистка умерла 26 марта. За день до своей смерти на своей странице в Facebook она опубликовала видео, где указывалось, что блогеры Батма Бат и Роза Маманова якобы навели на нее порчу и хотят ее смерти.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. В рамках дела была задержана блогер Батмакан Жолболдуева.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229238/
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке мальчика насиловали двое односельчан. Дело передали в суд
Девять сотрудников ОБДД Баткена брали взятки с водителей. Их задержали
Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме
Контрабанду на 2 миллиона сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
Баткенскую областную объединенную больницу предложили разделить на три отдельных
Около 30 новых социальных объектов открыли в Баткенской области
Афтандилу Жоробекову избирают меру пресечения. В зал не впускают супругу
В Тюпе мужчина убил сельчанина. Он признан невменяемым и отправлен на лечение
Кемпир-абадское дело. Процесс перенесли в связи с неявкой адвокатов
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 февраля, четверг
23:46
Определена десятка самых популярных смартфонов на начало 2024 года
23:07
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти крупную партию подсолнечного масла
22:46
На улице Руставели в Бишкеке провалившийся асфальт заделали брусчаткой
22:22
Госцентр по поддержке пострадавших от насилия женщин откроют в Кыргызстане
22:00
Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти