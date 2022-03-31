Смерть журналистки Арзыгуль Галымбетовой. Блогера оставили под стражей

Блогера Батмакан Жолболдуеву, задержанную по факту смерти Арзыгуль Галымбетовой, оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что Батмакан Жолболдуева останется под стражей один месяц. Решение принял Баткенский районный суд.

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О том, будет ли дана юридическая оценка другому блогеру Розе Мамановой, о которой упоминала в своих публикациях в социальных сетях Арзыгуль Галымбетова, неизвестно.

Напомним, Арзыгуль Галымбетова работала региональным корреспондентом AКИpress в Баткенской области. Помимо прочего, она освещала приграничные вопросы. Журналистка умерла 26 марта. За день до своей смерти на своей странице в Facebook она опубликовала видео, где указывалось, что блогеры Батма Бат и Роза Маманова якобы навели на нее порчу и хотят ее смерти.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. В рамках дела была задержана блогер Батмакан Жолболдуева.