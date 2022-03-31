В Кыргызстане предлагают снять коронавирусные ограничения для туристов

«Мы предлагаем вообще отменить ограничения по коронавирусу, так как сейчас они неактуальны», — заявила сегодня на брифинге директор департамента туризма при Минкультуры Кыял Кенжематова.

По ее словам, в 2020 году из-за пандемии были закрыты наземные и воздушные границы республики. Потом ограничения начали постепенно снимать. Воздушным транспортом всем иностранцам разрешили прибыть в КР в декабре 2021-го. С начала 2021 года список стран, граждане которых могут попасть в Кыргызстан наземным путем, расширили до 67.

«С начала этого года мы вносим в Минздрав предложения о расширении списка стран, теперь внесли их в кабмин. Любой уважающий себя турист уже привит или даже прошел ревакцинацию. Кыргызстан в одностороннем порядке признает все вакцины. Поэтому мы собираемся внести в план проведения летнего туристического сезона пункт об отмене или о максимальном упрощении алгоритмов по COVID-19. Например, открыть наземные границы для граждан еще 74 стран, где эпидситуация более или менее благоприятная», — рассказала Кыял Кенжематова.