В России обсудили права мигрантов из Кыргызстана: обещают помогать

Консул посольства Кыргызстана в России Алмаз Букалаев встретился с руководством Федеральной службы по труду и занятости РФ. Об этом сообщили в дипмиссии.

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По ее данным, они обсудили защиту прав трудящихся- мигрантов, а также меры по устранению выявленных нарушений.

Консул акцентировал внимание участников на противоправной деятельности недобросовестных работодателей, нарушающих трудовые права кыргызстанцев в России в части невыплаты заработной платы, а также выразил просьбу о проведении тщательных надзорно-контрольных мероприятий по всем поступающим обращениям о нарушении трудовых прав.

Руководство Роструда заверило, что по всем поступившим заявлениям инспекции труда проводят полную и всестороннюю проверку на предмет соблюдения требований трудового законодательства.

Стороны также обсудили возможность использования кыргызстанцами государственной информационной системы «Работа в России» для поиска работы.

По итогам встречи согласован порядок взаимодействия кыргызского диппредставительства и Роструда, а также достигнута договоренность о проведении совместной разъяснительной работы с гражданами Кыргызстана.