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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеют 146 человек, 36 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 146 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 58 человек, в больницах — 88. Из них 10 человек в крайне тяжелом состоянии, 26 — в тяжелом. Состояние 52 больных (или 59 процентов) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 14 человек, из них в Бишкеке — шесть, Чуйской области — пять, Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской — по одному.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 143 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228532/
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