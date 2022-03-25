Кыргызский для «балконских», или Почему иностранцы говорят почти без акцента

В кыргызстанском сегменте соцсетей стало популярным видео, где девушка просит не судить строго тех, кто плохо говорит на кыргызском. Публикация вызвала резонанс, ею мгновенно начали делиться. Пользователи поддержали героиню ролика, которая старается говорить на государственном языке и даже отметили, что у нее практически нет акцента. Тем удивительнее было всем узнать, что эту девушку зовут Татьяна Абдина и она хакаска по национальности. 24.kg поговорило с ней о том, насколько тяжело было выучить язык и расспросило преподавателей кыргызского о методиках обучения.

Кыргызскоговорящие иностранцы

Татьяна Абдина приехала из Хакассии в 2005 году. Здесь она училась в университете и познакомилась с будущим мужем. «Я хотела увидеть новую культуру, выучить новый язык. Учить кыргызский я начала сразу, как только приехала в Бишкек. В университете были пары на кыргызском и турецком языках», — рассказала Татьяна Абдина.

Учить сразу два языка было непросто. Татьяна вспоминает, что поначалу ей тяжело давалось произношение некоторых звуков — например кыргызского «к». Но потом все получилось, и свою дипломную работу девушка писала уже на кыргызском. А вот разговорный язык преподносил сюрпризы.

«Когда мы учим кыргызский, в основном нам преподают литературный язык. В быту я пыталась использовать его. На меня смотрели немного странновато, говорили, что я использую сложные конструкции», — вспоминает девушка. И с грустью отмечает, что сейчас уровень ее кыргызского снизился.

«Мне кажется, что несколько лет назад мой кыргызский был гораздо лучше, чем сейчас. Потом я вышла в декрет и редко разговаривала на нем», — говорит она.

Я смотрю фильмы, читаю, новости слушаю на кыргызском и полностью его понимаю. При этом говорю немного с акцентом Татьяна Абдина

Татьяне, по ее словам, не раз делали замечания из-за этого акцента. А все потому, что девушка похожа на кыргызку.

«У меня был страх говорить на этом языке, потому что я слышала замечания в свой адрес из-за акцента. Идея снять видео появилась опять-таки после высказываний о том, что я — «киргизка». Идея для записи видео появилась после того, как я решила для себя, что хочу в повседневной жизни говорить на кыргызском, но хочу, чтобы к моему акценту относились с пониманием», — пояснила Татьяна.

Видео получило множество добрых комментариев.

Ученье - свет

Когда приехавшие издалека чужестранцы говорят на кыргызском с едва уловимым акцентом, многие им завидуют. Ведь уровень знания госязыка у большинства наших граждан остается по-прежнему базовым.

Иностранцы учат кыргызский язык, потому что хотят быстрее адаптироваться. При этом они очень удивляются, когда на заданный по-кыргызски вопрос им отвечают по-русски. Периза Осмонова

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Преподаватель кыргызского языка, филолог Периза Осмонова отмечает, что выучить государственный язык, как и любой другой, можно — все зависит от желания и методики преподавания.

«Я считаю, что сначала нужно учить разговорный язык, а потом изучать грамматику. Опять-таки все должно быть дозировано. В школах и вузах порой принято обучать кыргызскому так: как написано, так и нужно читать. Это неправильно, поскольку произношение и правописание — разные вещи», — пояснила филолог.

Легче всего начинать учить кыргызский с песен. Изучая текст, смысл песни человек быстрее начнет воспринимать язык и запоминать слова.

«Не секрет, что раньше методы преподавания кыргызского существовали, но не развивались. При Советском Союзе практиковалось полное погружение: чтение, перевод, заучивание текста. Больше ученикам ничего не давали учить. Подходы и сроки для изучения кыргызского нужны такие же, как, например, в английском языке — на каждый уровень обучения нужно шесть месяцев, а затем сдавать тесты. Если человек экзамен не проходит, он возвращается на прежний уровень», — считает Периза Осмонова.

Информацию ученикам нужно давать дозировано для того, чтобы люди не просто зазубривали, а именно понимали, о чем идет речь.

«Принято считать, что у каждого преподавателя своя методика обучения, соответственно, в каждом учебнике авторы по-разному преподносят материал. В школах учат кыргызскому по одному учебнику, который спущен Минобразованием, то есть альтернативных вариантов изучения языка у детей нет. Однако я считаю, что в изучении языка должна быть последовательность — нельзя резко перебегать с одной темы на другую. Нужно строить речевые конструкции, отработать полностью одну тему и только потом переходить на другую», — говорит Периза Осмонова.

«Балконские» vs «жер тамские»

Многие кыргызстанцы, выросшие в крупных городах страны, плохо владеют государственным языком. Таких в народе называют «киргизами» или «балконскими». Зачастую даже людям титульной нации сложно говорить на своем родном языке.

Но делать это необходимо. В 2017 году бывший премьер-министр Сапар Исаков ввел норму, по которой все госслужащие должны знать государственный язык. Тогда для сотрудников министерств и ведомств даже открыли курсы кыргызского, для начинающих и продолжающих. Особого эффекта это не возымело.

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Нельзя винить тех, кто вырос в русскоязычной среде и не разговаривает на кыргызском, говорит Периза Осмонова. «Трех месяцев для того, чтобы выучить даже на элементарном уровне язык — мало. В группе должно быть максимум 10 человек, чтобы преподаватель каждому мог уделить время», — считает она.

Курсы такие есть. Но ситуация складывается парадоксальная. Кыргызстанцы готовы платить за курсы английского языка приличные деньги, а курсы кыргызского многим кажутся дорогими.

«Подходы к обучению языку везде одинаковые. Согласна, английский язык — международный, но он нужен при выезде из Кыргызстана. В нашей же стране важен государственный язык. Есть случаи, когда молодые ребята, работавшие за границей, владеющие несколькими языками, по возвращении на родину столкнулись с таким препятствием, как незнание кыргызского», — говорит Периза Осмонова.

Филолог призывает менять методы, учебники и подходы в преподавании госязыка, начиная со школьной программы.

Знать государственный язык кыргызстанцам, безусловно, нужно. Но также необходимо заниматься развитием языка, разрабатывать методики для обучения как детей, так и взрослых. Однако дело с мертвой точки так и не движется.