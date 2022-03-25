Сотрудники Таш-Кумырcкого завода «Кристалл» не могут получить льготную справку

Cотрудники Таш-Кумырcкого завода «Кристалл» не могут получить льготную справку, дающую им право выйти на досрочную пенсию. Об этом сообщают юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По их словам, на этом предприятии по производству полупроводниковых материалов в условиях труда с повышенной опасностью работала почти тысяча человек. Уточняется, что концентрация химикатов в цехах, где им приходилось трудиться, нанесла огромный вред их здоровью.

Однако спустя годы рабочие завода не могут получить льготную справку, где имеются сведения о том, где, когда и кем работал человек, и указывается код профессии.

Льготная справка — это документ, в котором уточняются характер работы и условия труда, которые засчитываются в специальный стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию по старости. Она выдается на фирменном бланке, информация подтверждается подписями работодателя и бухгалтера.

Представители ОФ «Эквитас», куда обратились заводчане, написали письмо в аппарат кабинета министров еще в 2017 году. Ответ пришел недавно.

Аппарат передал рассмотрение этого вопроса Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования. Но в 2021-м тот был расформирован. Правозащитники требуют от чиновников Министерства энергетики, чтобы не игнорировали Трудовой кодекс.

Юристы «Справедливости» также отмечают, что в 2018 году Таш-Кумырскый городской суд вынес определение о возврате искового заявления рабочим завода. Свое решение в суде объяснили тем, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие отказ руководства ГАО «Кристалл» в выдаче льготных справок.

Юристы просят чиновников решить этот вопрос.