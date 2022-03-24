Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Юпитер

Астрономы Университета штата Пенсильвании (США) обнаружили новую экзопланету TOI-3757 b, которая немного больше Юпитера, но при этом более чем в три раза менее массивна. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, планету обнаружили методом транзита, который заключается в поиске звезд, чья кривая блеска снижается из-за прохождения крупного объекта на ее фоне. Планетарная природа сигнала, выявленного у звезды TOI-3757, относящейся к красным карликам спектрального класса М, была подтверждена последующими наблюдениями.

TOI-3757 b имеет радиус около 1,09 радиуса Юпитера, а масса составляет примерно 0,268 массы Юпитера. Это соответствует плотности всего 0,27 грамма на кубический сантиметр, что делает ее планетой с самой низкой плотностью, вращающейся вокруг звезды спектрального класса M. Экзопланета делает один оборот вокруг родительской звезды каждые 3,44 дня на расстоянии около 0,038 астрономической единицы. Равновесная температура этого инопланетного мира оценивается в 759 кельвинов.

Родительская звезда TOI-3757 расположена на расстоянии около 578 световых лет от Земли. Ее возраст оценивается в 7,1 миллиарда лет. Она на 37 процентов легче Солнца.