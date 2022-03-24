25 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Ак-Балта, Эр-Табылды, Алманбет);

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Кара-Кужур);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1, жилмассив «Колмо» (улицы Медина, Курулуш, Ганди, Мыскал, Жаштык), отрезки улицы Можайского, переулок Багижский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Баялинова, Кыял, Шабдана Баатыра, Майрам, Карагул Акмат, Конур Осмон, Мадиева, Матиева, Ынтымак, Кенеш, Радужная, жилмассив «Торт-Гуль»), Пригородное (улицы Дорожная, 8 Марта, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, дачи «Достук» (1-10-я линии), Бир-Булак, Ленинское (улицы Новая, Мостовая, Речная, Набережная, Новосельская, Восточная, ПМК-3), Лебединовка (улицы Луганская, Мамыркалиева, Чапаева, Кирова, проспект Ленина), Маевка (улицы Веселая, Молодая Гвардия, Новая, Молодежная, Набережная), Таш-Добо (улица Кыргызская), Горная Маевка (улицы Проектируемая, Кыргызская, Дорожная), жилмассив «Кырман»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Северная, Западная, Степная, Совхозная, Южная, Мира, Широкая, Новая), Лесное (улицы Атбашинская, Новая, Западная, Центральная, Средняя, Северная, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Строительная, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая), Новопавловка (улицы Лавровых, Ала-Арчинская, Почтовая, Садовая, Советская, Фрунзе), Чат-Куль (улицы Ленина, Набережная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Октябрьская, Пионерская, Школьная, тупик Школьный), Арал (улицы Береке, Джумаральская, Чолпон);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Винсовхоз комбинат имени Крупской, Темен-Суу, Ак-Башат, Беловодское (улица Комсомольская), Спартак (улицы Горького, Попова, жилгородок), Александровка (улицы Фрунзе, Молодежная, Сокулукская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Джайылма (улицы Комсомольская, Западная), Эфиронос;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Сосновка (улица Восточная, МИС);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Гагарина, Восточная), села Бирдик (улица Аламанова), Новопокровка (улицы Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Западная, Белинского, Крупского, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Атая, Эшпая, Достук, Курманджан Датки, Горького, Кирова, район магазина «Норус»);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улица Фрунзенская), Гидростроитель, Дружбы;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Шамсинская, Жантаева, Заводская, Октябрьская, Кропоткина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Маркса, Клубная, Межевая), Советское (улицы Ленина, Северная, Восточное, Кольбаева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Каракольская, Советская, Ленина, Бозоева, Молдо, Берикбаева), села Кызыл-Октябрь (улица Школьная).

3 Таласская область Таласская область

9.00-16.00 — город Талас (улицы Пионерская, Тагайбаева);

9.30-17.00 — села Кок-Токой, Арал, Копуро-Базар, Кыргызстан (улицы Сейитказы, Эргеш);

9.30-16.00 — села Ташкудук (улица Кочорбаева), Озгоруш, Кен-Арал;

9.00-17.00 — села Сары-Булак, Манас, Кок-Добо, Май, Новодонецкое.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Тоолос, Он-Эки-Бел, Салам-Алик, Арагол, Колдук, Ак-Жар, село Кашкар-Кыштак, город Ош (городки «Анар», «Толойкон», жилмассивы «Амир-Тимур», «Калинин», улицы Осмонова, Абдыкадырова, Навои, Курманджан Датки, Гулистан, Ремесленников, Давыдова, Курбанова, 1 Мая, Жупас, Бостон).

5 Баткенская область Баткенская область

8.00-17.00 — сельские управы Суу-Башы, Кара-Булак, Кыштут, Дара.

6 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область