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Общество

В Южном научном центре сердечно-сосудистой хирургии выявили нарушения

В Южном региональном научном центре сердечно-сосудистой хирургии выявлены финансовые нарушения. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в феврале в ЮРНЦССХ провели аудит. «В отделении рентген-эндоваскулярной диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов выявлен гепарин натрия 5000 ме/мл с истекшим сроком годности на сумму 862,1 тысячи сомов. Следует особо отметить, что в данном отделении в 2022 году для лечения пациентов были использованы 560 флаконов вышеуказанного лекарства», — отметили в ведомстве.

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Аудит финансовой отчетности установил сокрытую дебиторскую задолженность на сумму 1 миллион 887,5 тысячи сомов. Кроме того, выяснилось, что с баланса организации в 2021 году без разрешения Министерства здравоохранения списаны основные средства — 11,5 миллиона сомов.

Выявлены нарушения и в закупке товаров и услуг. В частности, договоры на поставку медизделий заключались с индивидуальными предпринимателями, не имеющими лицензий. Товары закупались без учета реальных потребностей структурных подразделений, что привело к неэффективному использованию 1,2 миллиона сомов. Кроме того, в организации имеется высокий риск необоснованного списания денежных средств в значительных размерах, предусмотренных на обеспечение питанием больных.

В ведомстве отметили, что всего выявлено нарушений на 14,2 миллиона сомов.

В Минздраве добавили, что в 2020 году внутренний аудит Минздрава также выявлял финансовые нарушения. «Повторный аудит показал, что есть аналогичные нарушения, не были исполнены рекомендации предыдущей проверки и не был усилен контроль», — отметили в ведомстве.

Отметим, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что увольняет директора регионального Научного центра сердечно-сосудистой хирургии Джалал-Абада Калдарбека Абдраманова «из-за финансовых нарушений в центре».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228500/
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