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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 89,7 процента населения Кыргызстана уже имеет иммунитет к COVID-19

В Кыргызстане 89,7 процента населения уже имеет иммунитет к коронавирусу. Об этом 24.kg сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, готов предварительный анализ очередного серо-эпидемиологического исследования по изучению популяционного иммунитета, которое проводили в республике 21-25 февраля 2022 года совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

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«Мы разделили все население республики на семь возрастных групп, участвовали в исследовании все регионы КР. На первом этапе в исследовании в 2021 году приняли участие 9,4 тысячи добровольцев. На второй этап приглашали этих же граждан. Сдали анализы только 42,5 процента из них. Возможно, сказалась внешняя миграция либо спокойствие граждан в связи со спадом заболеваемости коронавирусом», — сказал Зуридин Нурматов.

Если по итогам первого этапа антитела имели 58 процентов населения, то по итогам второго — 89,7 процента.

«Самый низкий показатель у детей в возрасте 1-6 лет (80,6 процента) и 14-17 лет (87 процентов). Наибольший показатель у взрослых 50-59 лет (90,9 процента) и 60-69 лет (91,5 процента). Скорее всего, это связано с социальной активностью. Люди в возрасте имеют больше контактов, ходят на работу, по базарам и другим общественным местам», — проинформировал Зуридин Нурматов.

Если говорить о регионах, то самый низкий уровень антител в Бишкеке (82,9 процента) и Оше (87,6 процента), а самый высокий — в Нарынской (93,8 процента) и Таласской (93,6 процента) областях.

В предыдущих исследованиях в Нарынской области, кстати, тоже были высокие показатели. В Чуйской области показатели чуть ниже среднереспубликанского значения (85,6 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228496/
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