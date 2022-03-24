25 лет на сцене. В Бишкеке пройдет концерт ведущей солистки оперы Ирины Рыбиной

Юбилейный концерт ведущей солистки оперы Ирины Рыбиной «25 лет на сцене» состоится 27 марта в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в театре.

В сопровождении симфонического оркестра театра в первом отделении программы артистка представит популярные и всеми любимые арии из опер и оперетт. Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.

Во втором отделении прозвучат старинные русские романсы. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Ирина Рыбина — выпускница Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова. С 1996 года работает в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета в качестве солистки оперы — ведущего мастера сцены. Обладательница лирического сопрано.

Фото Театра оперы и балета. Ирина Рыбина

Исполнила ведущие партии в спектаклях «Волшебная флейта», «Сельская честь», «Иоланта», «Евгений Онегин», «Алеко», «Материнское поле», «Кармен» и многих других.