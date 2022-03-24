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Общество

В Кыргызстане ужесточат наказание для ездящих по запрещенным дорогам фур

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает на рассмотрение кабинета министров проект поправок в Кодекс о правонарушениях, законы «Об автомобильном транспорте» и «Об автомобильных дорогах».

Уточняется, что в Кыргызстан нельзя въезжать без соответствующего разрешения на осуществление международных перевозок. В Минтрансе также напомнили, что по автомобильным дорогам общего пользования не допускается движение весогабаритных фур.

Чтобы обеспечить исполнение законодательства, предусмотрены дополнительные правовые последствия. Но, как считают разработчики, они недостаточны.

Поэтому потребовались изменения. В частности, было предложено предусмотреть блокираторы колес и принудительную эвакуацию нарушителей, а также увеличение штрафов, которые не оплачены вовремя, до 10 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228480/
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