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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Кыргызстан в 2021 году занял седьмое место по загрязненности воздуха

Кыргызстан занял седьмое место из 117 стран по загрязненности воздуха. Такие данные приводятся на сайте швейцарской мониторинговой компании IQAir.

При этом Бишкек оказался на 105-м месте среди городов мира и на 9-м среди столиц. Среднегодовая концентрация PM2.5 превышена в семь-десять раз.

Ош занял 55-е место среди городов. В нем среднегодовая концентрация превышена более чем в десять раз.

В анализе организации отмечается, что в 2021-м ни одной стране в мире не удалось достичь стандарта качества воздуха Всемирной организации здравоохранения. Отчет охватил 6 тысяч 475 городов. В некоторых регионах загрязнение уже восстановилось после спада, связанного с пандемией COVID-19.

ВОЗ рекомендует, чтобы среднегодовые показания содержания мелких и опасных частиц в воздухе, известных как PM2.5, не превышали 5 микрограммов на кубический метр. Анализ показал, что только 3,4 процента населенных пунктов отвечали этому стандарту. В 93 городах концентрация PM2.5 в десять раз превысила допустимый порог.

Хуже всего дела обстояли в Индии, где качество воздуха ухудшилось еще сильнее по итогам прошлого года. Самой грязной столицей мира признан Нью-Дели, а в самой Индии общий уровень загрязнения ухудшился в 2021-м. Среди государств по уровню концентрации вредных веществ в атмосфере лидировал Бангладеш. На втором месте оказалась африканская республика Чад.

Китай за минувший год опустился с 14-го на 22-е место, при этом средние показатели концентрации PM2.5 составили 32,6 микрограмма на кубометр воздуха. Наряду с этим китайский город Синьцзян попал в тройку самых загрязненных городов планеты, уступив лишь индийским Бхивади и Газиабаду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228477/
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