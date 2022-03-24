В Бишкеке временно перекроют площадь Ала-Тоо и ближайшие улицы

В Бишкеке на площади Ала-Тоо будут перекрыты улицы. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции столицы Байгазы Айтикул уулу.

По его словам, c 22.00 24 марта до 11.00 25 марта будут перекрыты проспект Чуй от улицы Орозбекова до бульвара Эркиндик и Старая площадь — отрезок улицы Абдумомунова от улицы Орозбекова до бульвара Эркиндик.

Отмечается, что ограничения для проезда связаны с торжественным вручением спецтехники МЧС и Пограничной службе ГКНБ.

УПСМ Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и во избежание заторов призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.