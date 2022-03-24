Мэр Таш-Кумыра получил предупреждение за злоупотребление админресурсом

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на мэра Таш-Кумыра Нурлана Доулбекова.

Заявители — представители политической партии «Жаштар». Они отмечают, что Нурлан Доулбеков на странице в социальной сети Facebook опубликовал видеообращение, в котором негативно высказался о деятельности «Жаштар», а также в отношении отдельных ее членов.

По мнению политорганизации, это обращение подрывает доверие избирателей.

ТИК Таш-Кумыра вынесла письменное предупреждение градоначальнику за злоупотребление админресурсом.

Напомним, 10 апреля в Таш-Кумыре, Токтогуле, Кара-Балте и 13 аймаках пройдут выборы депутатов местных кенешей.